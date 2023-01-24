В ходе СВО погиб 23-летний военнослужащий из Новосибирской области

Прощание с Павлом Тимошиным состоялось 24 января. Фото: "Степные зори"

В ходе специальной военной операции погиб военнослужащий из Кочковского района Новосибирской области Павел Тимошин. Ему было 23 года.

— Администрация выражает искренние слова соболезнования родным и близким погибшего. Павел навсегда останется в нашей памяти и сердцах, — сообщили в Быструхинском сельсовете.

В администрации рассказали, что погиб Павел под Артемовском. Простились с военнослужащим сегодня, 24 января. На похоронах было все село.

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