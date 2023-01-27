Двухлетний мальчик и трехлетняя девочка остались в запертой квартире без присмотра взрослых в Новосибирске. Фото: МАСС.

В Кировском районе Новосибирска в запертой квартире одни остались два ребенка: 2-летний мальчик и 3-летняя девочка. Взрослые не могли попасть к малышам, потому что дверь заблокировало. Они вызвали спасателей.

– Доступ родителей в квартиру обеспечен. Мальчик 2021 г.р. и девочка 2020 г.р. переданы матери, – рассказали в МАСС.

Известно, что дети были без присмотра мамы примерно полчаса. Помощь врачей им не понадобилась.

Ранее КП-Новосибирск писала о страшном пожаре, в котором погибли два маленьких ребенка, которых оставили без присмотра в закрытой квартире.

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