В Новосибирске 11-летний мальчик покончил с собой после ссоры с мамой

В деле разбираются правоохранители.
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
В Новосибирске в квартире на улице Макаренко обнаружили мертвым 11-летнего мальчика. По предварительной информации, ребенок покончил с собой после ссоры с мамой. Произошла трагедия 26 января.
- Говорят, что у него были небольшие проблемы в школе. Скорее всего, с учебой, - рассказал КП-Новосибирск источник знакомый с ситуацией.
Известно, что мальчика воспитывала мама. Всего в семье двое детей.
В случившемся разбираются правоохранители. К делу также подключилась детский омбудсмен Надежда Болтенко.
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