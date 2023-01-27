В Новосибирске 11-летний мальчик покончил с собой после ссоры с мамой

В деле разбираются правоохранители. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирске в квартире на улице Макаренко обнаружили мертвым 11-летнего мальчика. По предварительной информации, ребенок покончил с собой после ссоры с мамой. Произошла трагедия 26 января.

- Говорят, что у него были небольшие проблемы в школе. Скорее всего, с учебой, - рассказал КП-Новосибирск источник знакомый с ситуацией.

Известно, что мальчика воспитывала мама. Всего в семье двое детей.

В случившемся разбираются правоохранители. К делу также подключилась детский омбудсмен Надежда Болтенко.

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