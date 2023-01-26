«Мама от шока не могла говорить»: стали известны подробности смерти 11-летнего мальчика в Новосибирске

Ребенка воспитывала мама.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске вечером 26 января в квартире на улице Макаренко обнаружили мертвым 11-летнего мальчика. Известно, что ребенок покончил с собой.
— Мальчика воспитывала мама, всего в семье двое детей. Приехала семья в город из области, — рассказал КП-Новосибирск источник. — Накануне случившегося мальчик оставил предсмертную записку. Мама его сегодня ничего не смогла сказать, она была в огромном шоке, вообще не могла говорить.
Сейчас в обстоятельствах разбираются правоохранители. К делу подключилась также детский омбудсмен Надежда Болтенко.
— Сейчас мы разбираемся в произошедшем, проводим проверку, — пояснила КП-Новосибирск Надежда Николаевна.
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