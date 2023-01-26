Командир новосибирского спецбатальона «Вега» Андрей Панферов отправится на СВО вместе с сыном

Андрей Панферов отправится на СВО вместе с сыном. Фото: Заксобрание НСО

Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области и командир добровольческого спецбатальона «Вега» Андрей Панферов отправится на СВО вместе с сыном. Эту информацию он подтвердил КП-Новосибирск.

— Да, действительно, мой сын отправится в зону СВО в составе «Веги». Он вступил в батальон в должности офицера, пройдя подготовку, — пояснил Андрей Панферов.

Сейчас большая часть спецбатальона уже находится в зоне проведения спецоперации. Эшелон с военнослужащими отправился 24 января. Его заключительная часть, в том числе и сам Андрей Панферов, прибудут туда, когда будут улажены последние дела на службе в Новосибирске.

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