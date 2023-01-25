Последняя часть новосибирского спецбатальона «Вега» отправилась в зону СВО

Основная часть новосибирского спецбатальона «Вега» отправилась в зону СВО.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Основная часть новосибирского спецбатальона «Вега» отправилась в зону СВО. Об этом КП-Новосибирск рассказал вице-спикер областного Заксобрания и командир подразделения Андрей Панферов.
— Эшелон с основной частью военных батальона «Вега» отправился в зону СВО 24 января. Еще небольшая часть военнослужащих, включая меня, присоединится к ним позже, когда будут решены необходимые задачи в Новосибирской области, — пояснил Андрей Панферов.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в составе спецбатальона «Вега» на СВО отправился вице-спикер Горсовета Новосибирска Евгений Яковенко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вице-спикер Горсовета Евгений Яковенко отправился в зону СВО
Об этом стало известно 24 января (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер