Последняя часть новосибирского спецбатальона «Вега» отправилась в зону СВО

Основная часть новосибирского спецбатальона «Вега» отправилась в зону СВО. Фото: Евгения ГУСЕВА

Основная часть новосибирского спецбатальона «Вега» отправилась в зону СВО. Об этом КП-Новосибирск рассказал вице-спикер областного Заксобрания и командир подразделения Андрей Панферов.

— Эшелон с основной частью военных батальона «Вега» отправился в зону СВО 24 января. Еще небольшая часть военнослужащих, включая меня, присоединится к ним позже, когда будут решены необходимые задачи в Новосибирской области, — пояснил Андрей Панферов.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в составе спецбатальона «Вега» на СВО отправился вице-спикер Горсовета Новосибирска Евгений Яковенко.

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Об этом стало известно 24 января (подробнее).

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