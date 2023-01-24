Вице-спикер Горсовета Евгений Яковенко отправился в зону СВО

Вице-спикер Горсовета Новосибирска Евгений Яковенко отправился в зону СВО. Фото: Совет депутатов Новосибирска

Вице-спикер Горсовета Новосибирска Евгений Яковенко отправился в зону СВО. Об этом стало известно во вторник, 24 января.

— Евгений Станиславович действительно сегодня должен был улететь в Зону СВО. Он находится на офицерской должности и является заместителем командира подразделения по воспитательной работе. Будет работать с личным составом, — пояснил КП-Новосибирск вице-спикер областного Заксобрания Андрей Панферов.

Евгений Яковенко будет находится в зоне спецоперации в составе спецбатальона «Вега», который был набран в Новосибирской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спрашивают о боге и проверяют биографию: как набирают мужчин в элитный батальон «Вега»

Вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов рассказал, кого не возьмут в элитный батальон «Вега» (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber