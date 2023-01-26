Из Новосибирска запустили рейсы в самый северный город России

Регулярные рейсы запустили из Новосибирска в Певек. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В четверг, 26 января, из новосибирского аэропорта Толмачево вылетел первый самолет регулярного рейса в Певек – самый северный город России, расположенный на Чукотке.

Как сообщают на сайте авиакомпании S7, еженедельные рейсы будут отправляться по четвергам. Стоимость шестичасового перелета в одну сторону составляет более 16 тысяч рублей.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что более 170 пассажиров с 2 часов ночи ждут посадки на самолет в Казахстан. Время вылета второй раз перенесли на 19:00.

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