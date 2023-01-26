Более 170 пассажиров 10 часов ждут самолета в Казахстан в новосибирском аэропорту

В Новосибирске больше 170 пассажиров ждут рейса в Казахстан. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В новосибирском аэропорту Толмачево 154 взрослых и 17 детей ждут самолета в город Тараз в Казахстане. Напомним, рейс задержали из-за того, что самолет поздно прибыл в отправную точку, откуда должен был прилететь в Новосибирск.

– В соответствии с расписанием вылет воздушного судна предполагался сегодня в 02 часа 00 минут, однако предварительно перенесен авиакомпанией на 12 часов 15 минут. Выполнения рейса ожидают 171 пассажир, из них 17 детей, – сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

Транспортная прокуратура города организовала в аэропорту выездной прием граждан, чтобы защитить их права на получение комплекса услуг. Во время задержки рейса пассажиры должны получать бесплатные напитки, горячее питание, им обязаны предложить размещение в гостинице.

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