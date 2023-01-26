В Новосибирске на 10 часов задерживают рейс в Казахстан. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 26 января, в Новосибирске на 10 часов задерживается рейс в город Тараз на юге Казахстана. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло на сайте аэропорта Толмачево.

Самолет должен был вылететь из Новосибирска в 2 часа ночи, но начало регистрации перенесли на 9:45, а вылет – на 12:15.

В пресс-службе аэропорта Толмачево КП-Новосибирск сообщили, что рейс авиакомпании Казахстана SCAT Airlines задерживается из-за позднего прибытия самолета.

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