Под Новосибирском простятся с фельдшером и водителем, погибшими в жутком ДТП со сгоревшей скорой помощью. Фото: администрация Татарского муниципального района.

В Татарске простятся с погибшими в страшном ДТП со скорой помощью фельдшером и водителем. Дату церемонии назвали в администрации Татарского муниципального района.

– Прощание с трагическими погибшими работниками скорой помощи пройдет 27 января в ДК «Родина» с 11.00 до 12.00, – говорится в сообщении властей.

Напомним, жуткая авария случилась 24 января на Северном обходе. Скорая с мигалками ехала из Новосибирска в Татарскую ЦРБ. Медицинский «УАЗ» наехал на барьерное ограждение, после чего вылетел на встречку и врезался в «Мицубиси». После удара скорая загорелась. А легковушка превратилась в груду металлолома. Всего в аварии погибли 4 человека.

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