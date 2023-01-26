Заксобрание Новосибирской области покинул депутат Александр Терепа. Фото: Заксобрание НСО.

В четверг, 26 января, пост председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам покинул Александр Терепа. Об его уходе сообщили на сессии Заксобрания НСО.

Александр Терепа в заключительном слове поблагодарил коллег за совместную работу. Он отметил, что всегда считал честью трудиться в составе депутатского корпуса Заксобрания региона.

– Это почетно, ответственно и волнительно, поскольку решения мы принимаем разные и не всегда они соответствуют духу и настроению и лично нашему, и всех тех, кто возлагает надежды, выбирая нас и доверяя нам столь высокие посты, – подчеркнул Александр Терепа.

Известно, что Терепа покинул пост, чтобы работать руководителем Новосибирским отделение Социального фонда России. В должность он вступил с 1 января 2023 года. Терепа сообщал жителям Новосибирской области, что в следующем году на выплаты сибирякам направят примерно 230 миллиардов рублей.

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