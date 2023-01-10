Александр Терепа возглавил Новосибирское отделение Социального фонда России

Александр Терепа вступил в должность с 1 января. Фото: Заксобрание НСО

Управляющим Отделением Фонда пенсионного и социального страхования по Новосибирской области стал Александр Терепа. С 2010 года он возглавлял Новосибирское отделение ПФР. Теперь же Фонды пенсионного и социального страхования объединились, и Терепа их возглавил. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России.

— Социальный фонд России, региональное отделение которого мне доверили возглавить, обеспечивает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые были в компетенции Пенсионного фонда и Фонда социального страхования региона, — передает слова Александра Терепа Infopro54.

Глава Новосибирского отделения СФР отметил, что в следующем году на выплаты жителям региона будет направлено около 230 миллиардов рублей. Также он напомнил, что получить услуги СФР можно не только придя в офис, но и дистанционно в электронном формате.

Напомним, что врио руководителя судебный приставов Новосибирской области стал Сергей Неведомский, который ранее возглавлял УФССП по Пермскому краю. Он уже познакомился с коллегами и провел рабочие встречи с руководством региональных правоохранительных органов и судейского сообщества.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер