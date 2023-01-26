В Новосибирске избирают меру пресечения экс-директору «Красного факела» Александру Кулябину

В Новосибирске избирают меру пресечения Александру Кулябину. Фото: Театр «Красный факел».

В четверг, 26 января, в Центральном районном суде Новосибирска избирают меру пресечения бывшему директору театра «Красный факел» Александру Кулябину. Заседание началось в 11:30.

Экс-директора подозревают в перечислении незаконных премий своему сыну – бывшему главному режиссеру «Красного факела» Тимофею Кулябину, который прославился после постановки скандальной оперы «Тангейзер» в Новосибирском театре оперы и балета в 2014 году.

Общая сумма незаконно полученных средств из областного бюджета составила более 1,7 миллиона рублей. Напомним, долг перед Минкультом региона Кулябин-старший погасил из средств театра.

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