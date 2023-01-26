В Новосибирске суд не ужесточил приговор друзьям убитого Векила Адбулаева. Фото: Мария НОВИКОВА

В Новосибирске суд не ужесточил приговор друзьям Векила Абдулаева, которого случайно застрелил сотрудник ДПС. Приятели погибшего оказали сопротивление полицейским при задержании. Их судили за применение насилия в отношении представителя власти по части 1 статьи 318 и за оскорбление полицейских по статье 319 УК РФ. Решение Октябрьского районного суда пересмотрела апелляционная коллегия и вынесла друзьям погибшего новый приговор.

– Илькина Исмаилова освободили от наказания, поскольку своё он уже отсидел в СИЗО. Руслану Курбанову дали 4 года и 10 дней колонии-поселения. Он уже может подать прошение об УДО и выйти на свободу, – сообщил из зала суда корреспондент КП-Новосибирск.

Известно, что Курбанова, который проходил фигурантом по делу о нападении на новосибирца на Большевистской улицы освободили от наказания. Так как срок давности дела истек.

Напомним, обжаловать приговор приятелям убитого Векила Абдулаева поручил глава СК РФ Александра Бастрыкин. Он назвал решение суда необоснованным и несоответствующим целям и задачам уголовного судопроизводства.

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