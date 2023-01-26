«Спаслись 11 человек»: в МЧС раскрыли подробности смертельного пожара в двухэтажном доме на Промкирпичной в Новосибирске

В МЧС раскрыли подробности смертельного пожара в двухэтажном доме на Промкирпичной в Новосибирске. Фото: ГУ МЧС НСО.

Смертельный пожар, случившийся рано утром 26 января на улице Промкирпичной в Новосибирске, прокомментировали в ГУ МЧС по НСО. Огонь охватил квартиру на втором этаже.

– в 05:49 минут поступило сообщение о пожаре в Дзержинском районе на Промкирпичной улице. Через 5 минут пожарные подразделения прибыли на место вызова. Было установлено, что на втором этаже двухэтажного жилого дома горят домашние вещи на площади 20 квадратов. Из горящей квартиры на свежий воздух эвакуировали пострадавшего. Самостоятельно эвакуировались 11 человек, – рассказали КП-Новосибирск в ГУ МЧС по НСО.

В ведомстве уточнили, что оказали пострадавшему первую доврачебную помощь. Однако прибывшие медики констатировали его смерть. Больше никто не пострадал.

Ранее в соцсетях написали, что в огне погибли 8 кошек. Информацией о погибших животных в МЧС не располагают.

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