Мужчина и 8 кошек погибли на пожаре в двухэтажном доме в Новосибирске. Фото: "АСТ-54".
Рано утром в четверг, 26 января, в Дзержинском районе Новосибирска произошел смертельный пожар. Об этом в соцсети рассказали очевидцы.
– Около 5:30 загорелся двухэтажный дом по адресу Промкирпичная, 11. К зданию стянулись спецавтомобили МЧС, – написали в паблике «АСТ-54».
Очевидцы добавили, что в огне погиб 50-летний мужчина и 8 кошек.
Информация о ЧП уточняется.
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