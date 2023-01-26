Мужчина и 8 кошек погибли на пожаре в двухэтажном доме в Новосибирске. Фото: "АСТ-54".

Рано утром в четверг, 26 января, в Дзержинском районе Новосибирска произошел смертельный пожар. Об этом в соцсети рассказали очевидцы.

– Около 5:30 загорелся двухэтажный дом по адресу Промкирпичная, 11. К зданию стянулись спецавтомобили МЧС, – написали в паблике «АСТ-54».

Очевидцы добавили, что в огне погиб 50-летний мужчина и 8 кошек.

Информация о ЧП уточняется.

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