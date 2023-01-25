В Новосибирске создадут Центр изучения искусственного интеллекта

Центр изучения ИИ создадут на базе НГУ. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске появится Центр изучения искусственного интеллекта и цифровых технологий. Меморандум о его создании подписали во вторник, 24 января.

— В Новосибирской области есть большие заделы в сфере искусственного интеллекта, это и научные разработки, и бизнес-компании, и внедрения в госсекторе. Это сейчас ключевой мировой тренд, и важно не упустить момент. Действия в одной связке науки, государства, бизнеса открывают перед нами огромные возможности по качественному рывку вперёд, внедрению новейших разработок в разные сферы жизни на благо людей, — сообщил глава регионального Минцифры Сергей Цукарь.

Центр создадут на базе НГУ уже в этом году. Его работа будет направлена на борьбу с онкологией и туберкулезом, создание медицинских дата-сетов, разработку моделей по обнаружению лесных пожаров, а также применение ИИ в экономической отрасли.

Напомним, что в Академгородке начали готовить площадку под строительство нового кампуса НГУ. На первом этапе строители возведут пятиэтажный корпус, в котором разместятся поточные аудитории, студенческий проектный центр, научную библиотеку, а также крытый переход в другое здание. Первый этап планирую завершить в 2024 году.

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