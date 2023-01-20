В Новосибирске начали строить кампус мирового уровня НГУ

В Новосибирске приступили к строительству кампуса мирового уровня НГУ. Фото: пресс-служба НГУ.

В Новосибирске начали готовить площадку под строительство нового кампуса Новосибирского государственного университета. Об этом 20 января сообщили в пресс-службах НГУ и «Единого заказчика в сфере строительства».

На первом этапе стройки возведут корпус в 5 этажей. В нем разместят поточные аудитории, студенческий проектный центр, научную библиотеку и переход в другое здание.

Площадь корпуса – больше 16 тысяч квадратных метров. Внутри появится новая мебель и оборудование. А пока строители устанавливают временное ограждение стройплощадки и бытовки, готовятся к выкапыванию котлована.

Первый этап строительства кампуса будет завершен в 2024 году. Напомним, ранее КП-Новосибирск показывала, как выглядит его проект.

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