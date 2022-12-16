«Как огромный торговый центр»: в НГУ показали проект нового кампуса

В НГУ показали проект внутренних помещений нового кампуса. Фото: пресс-служба НГУ.

В новосибирском Академгородке на территории Новосибирского государственного университета в ближайшее время приступят к строительству нового кампуса. Визуализацию корпусов опубликовали в пресс-службе университета.

Новый кампус будет просторным и светлым. Фото: пресс-служба НГУ.

Сначала приступят к строительству корпуса с 4 поточными аудиториями, которые рассчитаны на более полутора тысяч студентов. Большие просторные залы с панорамными окнами и переходом похожи на помещения торгового центра. В здании также разместят большую библиотеку с читальными залами и студенческий проектный центр с вместимостью в 300 человек.

В начале 2023 года планируют приступить строительству учебно-научного центра Института медицины и психологии В. Зельмана. Там построят недостающие лаборатории, практикумы и крупнейший в Сибири симуляционный центр.

Библиотека с читальными залами. Фото: пресс-служба НГУ.

Также в НГУ появится корпус, предназначенный только для занятий наукой. Он сможет вмещать одновременно до 180 ученых разных специализаций.

Строительство кампуса должны завершить в 2024 году.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что Главгосэкспертиза одобрила проект строительства кампуса НГУ.

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