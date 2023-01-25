«Пройти невозможно!»: новосибирцы пожаловались на заваленную снегом остановку на Гребенщикова

Чтобы пройти к автобусам, придется приложить немало усилий. Фото: стоп-кадры из видео читательницы

Жители Калининского района вынуждены «пройти квест», чтобы попасть в автобус с остановки. А все потому, что платформа завалена снегом. О проблеме КП-Новосибирск рассказала одна из местных жительниц.

Остановка расположена по адресу Гребенщикова, 12.

− Старую остановку убрали, а новую – не почистили. Пройти невозможно! Посмотрите, что творится. И так уже несколько дней. Бедные люди, − негодует сибирячка.

На записи можно увидеть узкую тропинку, ведущую к общественному транспорту. По обе стороны от протоптанной дороги – сугробы, в которых можно увязнуть.

Ранее КП-Новосибирск писала, что из-за наледи пешеходы не могли нажать на кнопку светофора и перейти дорогу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber