В Новосибирске из-за наледи пешеходы не могли нажать на кнопку светофора

После вмешательства прокуратуры дорожники убрали наледь у светофора.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Центральном районе Новосибирска из-за наледи пешеходы не могли нажать на кнопку светофора, чтобы перейти дорогу. Прокуратура организовала проверку и обязала «ДЭУ №1», ответственное за этот участок, очистить его от наледи.
— По результатам проведенной проверки руководителю МКУ «ДЭУ №1» внесено представление об устранении нарушений в сфере законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам рассмотрения которого территория очищена, беспрепятственный доступ к кнопке регулирования светофора обеспечен, — сообщили в региональной прокуратуре.
Напомним, что прокуратура обнаружила в Новосибирске 21 место, в котором плохо убирается снег. В список попали школы, детсады и больницы, а также цирк и Центральный парк.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер