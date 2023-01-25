В Новосибирске из-за наледи пешеходы не могли нажать на кнопку светофора

После вмешательства прокуратуры дорожники убрали наледь у светофора. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Центральном районе Новосибирска из-за наледи пешеходы не могли нажать на кнопку светофора, чтобы перейти дорогу. Прокуратура организовала проверку и обязала «ДЭУ №1», ответственное за этот участок, очистить его от наледи.

— По результатам проведенной проверки руководителю МКУ «ДЭУ №1» внесено представление об устранении нарушений в сфере законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам рассмотрения которого территория очищена, беспрепятственный доступ к кнопке регулирования светофора обеспечен, — сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, что прокуратура обнаружила в Новосибирске 21 место, в котором плохо убирается снег. В список попали школы, детсады и больницы, а также цирк и Центральный парк.

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