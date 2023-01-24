Прокуратура нашла нарушения в уборке снега около 20 учреждений Новосибирска и в Центральном парке

Прокуратура нашла 21 нарушение уборки снега в городе.
Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ
Новосибирская прокуратура обнаружила 21 место в городе, где не справляются с уборкой снега. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Нарушения правил благоустройства зафиксировали возле 10 школ, 6 детсадов, 3 медицинских учреждений и Новосибирского цирка. Также снежные горы и наледь нашли в Центральном парке.
Всем руководителям учреждений, которые не прошли прокурорскую проверку, внесены представления.
Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что прокурор Новосибирской области взял уборку дорог от снега на личный контроль.
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