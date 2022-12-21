Прокурор Новосибирской области взял уборку дорог от снега на личный контроль

В Новосибирской области прокурор региона взял на личный контроль уборку снега.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Прокурор Новосибирской области Александр Бучман взял на личный контроль проверки по уборке дорог во время сильного снегопада. Он провел совещания с коллегами, чтобы скоординировать работу мэрии, администраций районов, руководителей подрядных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что из-за недостаточной эффективности уборки снега дорожным организациям и главам районов города внесли предостережения.
Напомним, накануне во время снегопада мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что дорожные службы должны вывозить снег круглосуточно. В регионе на уборку дорог вышли более 600 снегоуборочных машин.
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