«Это все слухи»: в Новосибирской филармонии опровергли назначение Ирины Устиновой на должность гендиректора

В Новосибирской филармонии появится новый гендиректор. Фото: из фотогалереи мэрии Новосибирска.

Бывшая глава Карельской филармонии в Петрозаводске Ирина Устинова покинула свою должность 23 января. Тем временем, в Новосибирской филармонии скоро назначат нового гендиректора. Кто им станет, как оказалось, большой секрет.

– Ирина Дмитриевна прошла конкурсный отбор и возглавит крупнейшую филармонию страны. Сейчас она готовится к переезду в другой регион, – заявил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Согласно статистике, предоставленной сайтом «ТурСтат», в тройку лучших входят Московская и Санкт-Петербургская филармонии, в которых пока не планируют менять директоров, а также Новосибирская филармония, где Минкульт региона объявлял конкурс на вакантное место после ухода Александра Бочарникова в московский театр имени Гоголя.

Нового руководителя там назначат уже в начале февраля, об этом КП-Новосибирск рассказали в пресс-службе министерства культуры Новосибирской области.

– На сегодняшний момент новый директор филармонии не назначен. Исполняющим обязанности продолжает оставаться Марина Пономаренко. Назначение нового руководителя состоится в начале февраля, конкретной даты пока не могу сказать, – сообщила КП-Новосибирск сотрудник пресс-службы.

Пока в министерстве не могут официально подтвердить информацию о назначении руководителя и кандидатуре. В филармонии ответили так же.

– Никакой официальной информации о личности директора и о том, когда он приступит к своим обязанностям, сейчас нет. Нам не представляли руководителя и никакие сроки не обозначали. Это все по сути является слухами, – прокомментировали КП-Новосибирск в Новосибирской государственной филармонии.

Сама Ирина Устинова не ответила на вопросы КП-Новосибирск.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber