Глава Новосибирской филармонии станет директором московского театра имени Гоголя

Фото: Гоголь-центр, Новосибирская филармония.
Директор Новосибирской филармонии Александр Бочарников займет место директора московского театра имени Гоголя. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердила пресс-секретарь Новосибирской филармонии Ксения Чернова.
Театральный «Гоголь-центр», созданный режиссером Кириллом Серебренниковым, закрылся сегодня. Теперь его ждут большие изменения. Как минимум, сменится название, художественный руководитель и директор.
Контракт нынешнего главы театра, директора Алексея Кабешева, заканчивается 4 июля. С 5 июля на должность назначат Александра Бочарникова.
КП-Новосибирск направила запрос в пресс-службу «Гоголь-центра», чтобы уточнить причины смены руководства.
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