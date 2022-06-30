Глава Новосибирской филармонии станет директором московского театра имени Гоголя

Фото: Гоголь-центр, Новосибирская филармония.

Директор Новосибирской филармонии Александр Бочарников займет место директора московского театра имени Гоголя. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердила пресс-секретарь Новосибирской филармонии Ксения Чернова.

Театральный «Гоголь-центр», созданный режиссером Кириллом Серебренниковым, закрылся сегодня. Теперь его ждут большие изменения. Как минимум, сменится название, художественный руководитель и директор.

Контракт нынешнего главы театра, директора Алексея Кабешева, заканчивается 4 июля. С 5 июля на должность назначат Александра Бочарникова.

КП-Новосибирск направила запрос в пресс-службу «Гоголь-центра», чтобы уточнить причины смены руководства.

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