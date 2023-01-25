В Новосибирске иномарка чуть не сбила женщину с ребенком на пешеходной улице Ленина

Иномарка проехалась по пешеходной улице Ленина. Фото: предоставлено читательницей

На улице Ленина иномарка чуть не сбила женщину-пешехода с ребенком. Инцидент произошел вечером 25 января, сообщила КП-Новосибирск читательница, попавшая в неприятную ситуацию.

Напомним, до 04:00 10 февраля улица Ленина является пешеходной. Однако это не остановило водителя. Также его не смутили толпы прогуливающихся новосибирцев.

− Мы шли спокойно с ребенком. Я не ожидала, что машина может сзади ехать. Мы же идем по пешеходной улице, − рассказала КП-Новосибирск местная жительница. – Машина чуть нас не сбила. В ней сидели мужчина-водитель и девушка. И они так на нас смотрели, будто мы дебилы.

Сибирячка надеется, что нарушившего правила водителя оштрафуют.

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