В Новосибирске улицу Ленина сделают пешеходной для празднования Нового года

Улицу Ленина сделают пешеходной на три месяца. Фото: Иван МАКЕЕВ

Улицу Ленина сделают пешеходной на три месяца. Новый «статус» она получит для празднования Нового года.

Документ опубликован на сайте мэрии в четверг, 20 октября. Речь идет об организации функционирования улицы Ленина в рамках проекта «Новогодняя столица России».

Мэр города Анатолий Локоть постановил создать зону гостеприимства от площади Ленина до улицы Урицкого. Еще одно постановление – временно прекратить движение транспорта на данном участке.

Проехать по улице Ленина нельзя будет с 00:10 6 ноября до 04:00 10 февраля.

− Исключение составляют автомобили, задействованные в транспортном обеспечении общегородских мероприятий в рамках проекта «Новогодняя столица России», а также автомобили экстренных и коммунальных служб, − говорится в документе.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в городе отменили праздничные гуляния на Новый год. Горожане останутся без салюта и концерта с участием звезд российской эстрады.

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