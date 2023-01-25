Под Новосибирском в ДТП с «КамАЗом» и грузовиком погиб человек

В ДТП погиб водитель «КамАЗа», водителя второго грузовика госпитализировали. Фото: Госавтоинспекция по НСО
В Барабинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Там на трассе «Иртыш» сегодня, 25 января, столкнулись грузовик и «КамАЗ».
— Водитель грузовика Freightliner со стороны Омска в Новосибирск. По предварительной информации, он вылетел на встречку и столкнулся с «КамАЗом». Потом грузовик столкнулся еще с автомобилем BMW X6, — рассказали в региональной Госавтоинспекции.
В ДТП погиб водитель «КамАЗа». Водителя второго грузовика госпитализировали, но пока неизвестно какие травмы он получил. Водитель легковушки не пострадал. На месте аварии сейчас работают спасатели, полиции, и сотрудники Госавтоинспекции. На трассе организовано реверсивное движение.
Напомним, на Северном объезде также столкнулись две фуры. Водитель одной из них погиб на месте.
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