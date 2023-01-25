В Новосибирской области на Северном объезд столкнулись две фуры: погиб мужчина

В Коченевском районе Новосибирской области на Северном обходе столкнулись две фуры. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Коченевском районе Новосибирской области на Северном обходе столкнулись две фуры. ДТП случилось днем 25 января.

— 25-летний водитель грузовика «Ивеко» ехал со стороны Коченево в сторону Новосибирска. При обгоне выехал на встречку, где столкнулся с грузовиковм «Мерседес Бенц», ехавшим навстречу, — сообщили КП-Новосибирск в областной Госавтоинспекции.

В аварии погиб водитель «Мерседеса», мужчина, его возраст и личность сейчас устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД, на трассе организовано реверсивное движение.

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