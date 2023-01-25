Лихачка из Новосибирска оплатила 41 штраф от ГИБДД

Общая сумма штрафов составила 21 тысячу рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

Жительница Калининского района Новосибирска оплатила 41 штраф от ГИБДД. Столько «писем счастья» 39-летняя женщина накопила за 2022 год.

Общая сумма штрафов составила 21 тысячу рублей.

− Большая часть нарушений правил дорожного движения касалась превышения скоростного режима, − уточнили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по НСО.

Автоледи не погасила штрафы в установленное время, поэтому в дело вмешались судебные приставы. Они арестовали счета должницы, запретили ей выезжать за пределы РФ и регистрировать транспортное средство.

А еще было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 40 тысяч рублей. То есть в общей сложности сибирячка должна была выплатить 61 тысячу рублей.

Принятые меры заставили местную жительницу одуматься и выплатить необходимую сумму. После оплаты с нее сняли все ограничения.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области мужчина отправился под арест из-за неоплаченных штрафов.

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