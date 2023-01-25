В Новосибирской области мужчина отправился под арест из-за неоплаченных штрафов

На мужчине висели два штрафа, однако оплачивать их он не спешил. Фото: ГУ ФССП России по НСО

Житель Кочковского района отправился под арест из-за того, что не оплатил штрафы. Об этом сообщили в ГУ ФССП по Новосибирской области.

На мужчине висели два штрафа, однако оплачивать их он не спешил.

− После неуплаты штрафов в установленные сроки, сумма взыскания была удвоена, а позже неплательщик отправился на обязательные работы. Но и после отбывания наказания, должник продолжил уклоняться от погашения задолженности, − рассказали в пресс-службе.

В итоге на должника составили два административных протокола по части первой статьи 20.25 КоАП РФ − «Уклонение от исполнения административного наказания». Впоследствии их передали в судебный участок.

Суд принял решение арестовать сибиряка. Ему дали 14 суток ареста – по 7 на каждый неоплаченный штраф. При этом погасить задолженность мужчине все равно придется.

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