«Четыре месяца не мог ходить»: сибирячка потребовала 600 тысяч рублей с водителя, сбившего 5-летнего ребенка

Водитель мог успеть затормозить. Фото: ГИБДД по Новосибирской области

В Новосибирске родители пятилетнего мальчика подали в суд на 24-летнего водителя, который сбил ребенка 16 августа 2022 года во дворе дома по улице Ельцовская, 6/3.

По данным ГИБДД, 24-летний водитель Nissan Sylphy выехал из гаражей и не притормозил во дворе, мальчик на велосипеде попал под колеса. Скорая доставила ребенка в больницу с переломом колена.

Суд признал молодого водителя виновным в административном правонарушении – «Нарушение ПДД повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». И лишил прав на 1,5 года.

Но семья ребенка теперь компенсации морального вреда:

- Родители ребенка объяснили, что после ДТП мальчик перенес пять операций, четыре месяца не мог ходить, в настоящее время принимает сильные обезболивающие. Однако со стороны ответчика никакой помощи не было. Страховая выплатила матери полмиллиона рублей по полису ОСАГО, теперь родители подали иск на возмещение морального вреда в 600 тысяч рублей к водителю, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Заельцовского района Ольга Педрико.

Иск будет рассматривается в Заельцовском районном суде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске иномарка сбила 4-летнего мальчика на самокате

Ребенка доставили в больницу (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03