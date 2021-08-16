В Новосибирске иномарка сбила 4-летнего мальчика на самокате

В Новосибирске, вечером 16 августа, в Заельцовском районе в ДТП пострадал ребенок. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области
В Новосибирске, вечером 16 августа, в Заельцовском районе в ДТП пострадал ребенок. Пострадавшего мальчика доставили в больницу.
— Сегодня, около пяти часов вечера, 23-летний водитель автомобиля Nissan Bluebird ехал со стороны гаражей в сторону дома по улице Ельцовская 6/1. У дома 6/3 по улице Ельцовская он сбил 4-летнего мальчика, ехавшего на самокате по ходу движения машины, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.
Пострадавшего ребенка доставили в больницу с различными травмами, на месте работали сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства ДТП устанавливаются
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