В Кольцово под Новосибирском установят памятник Владимиру Высоцкому

Памятник Владимиру Высоцкому установят в Кольцово под Новосибирском. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Советскому автору и исполнителю, артисту Владимиру Высоцкому 25 января исполнилось бы 85 лет. Память о знаменитом барде увековечат в новосибирском наукограде Кольцово. Об этом КП-Новосибирск рассказал Владимир Бочаров – исполнительный директор Сибирского фонда памяти Владимира Высоцкого.

В 1985 году появилась первая в России улица Высоцкого. Она расположена в Октябрьском районе Новосибирска. В 2005 году возле театра Глобус появился памятник артисту. Еще одну скульптуру поэта и исполнителя установят возле здания администрации в наукограде Кольцово, сообщил КП-Новосибирск Владимир Бочаров.

Кроме того, в Кольцово откроют музей в честь великого артиста – часть экспонатов туда передаст его сын Никита Высоцкий.

Напомним, история семьи барда и его клиническая смерть в Узбекистане оказались связаны с Новосибирском.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что возле Речного вокзала развалился закладной камень культурного центра имени Высоцкого, установленный еще в 2004 году.

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