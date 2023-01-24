Новосибирский студент сопровождал Высоцкого на гастролях, закончившихся клинической смертью

В Новосибирске у Высоцкого не было легального концерта. В Сибири официально он выступил лишь однажды – в 1973 году в Новокузнецке. Фото: Владимир БОГАЧЕВ.

25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 85 лет. Мало кто знает, но история семьи артиста и даже его клиническая смерть в Узбекистане связаны с Новосибирском. Об этом КП-Новосибирск рассказал Владимир Бочаров, исполнительный директор Сибирского фонда памяти Владимира Высоцкого.

«ЕЩЕ ОДНУ ЗИМУ В СИБИРИ Я НЕ ПЕРЕЖИЛА БЫ»

Родители Высоцкого приехали в Новосибирск в ноябре 1936 года: Семена Владимировича, отца артиста, отправили в Сибирь в командировку - он работал связистом. За ним последовала и мать артиста Нина Максимовна: она была домохозяйкой.

- Жили они на подселении в частном доме по адресу: улица Салтыкова-Щедрина, 5 (тогда это была улица Томская). Дом этот, кстати, существует до сих пор, - рассказал КП-Новосибирск Владимир Бочаров. - Отец Высоцкого потом писал другу: «Скажу как на духу: зачат Володька был в мае. С Ниной мы жить не смогли, зато сын на славу».

Маме артиста жизнь в Сибири далась непросто.

- По признаниям самого Владимира Семеновича, его мама испугалась предстоящих холодов. Она говорила: «Еще одну зиму в Сибири я не пережила бы, тем более с маленьким на руках», - передает слова артиста Владимир Бочаров. - Но, возможно, была и другая причина - трещина в отношениях пары. Так это или нет, остается тайной. Но осенью 1937 года беременная Нина Максимовна вернулась в Москву.

А сам Высоцкий написал потом об этом в «Балладе о детстве»: «Час зачатья я помню неточно».

«ЗАБЫЛИ ПРЕДУПРЕДИТЬ ОБ ОТМЕНЕ ГАСТРОЛЕЙ»

В Новосибирск Высоцкий впервые вернулся спустя четверть века - в 1963 году. Это были запрещенные гастроли.

- Известно, что он приезжал с режиссером Туманишвилли. Гастроли были нелегальными, - продолжает Владимир Бочаров.

А в 1967 году в клубе «Под интегралом» должен был состояться второй концерт - Высоцкого пригласили на первый фестиваль авторской песни.

- Но фестиваль совпал с 50-летием годовщины Октябрьской революции, и его перенесли. А вот Высоцкого об этом не предупредили, и он прилетел, по сути, к закрытым дверям, - описывает ситуацию Владимир Бочаров. - Но не растерялся: все-таки о нем знала вся страна. И внакладе не остался: был в Академе, выступал в студенческих аудиториях, в общежитиях. Познакомился со студентом Василием Поверенновым: они потом встречались и в Москве, и в Узбекистане - туда по распределению отправили Василия.

Именно в Узбекистане прошли трагические гастроли Высоцкого в 1979 году, когда он в июле перенес клиническую смерть. Одна из версий случившегося: на местном рынке Высоцкому под видом морфия подсунули неизвестный препарат.

- Василий Повереннов сопровождал его в этой поездке. О том, что тогда стало причиной клинической смерти, ходит много кривотолков. Доподлинно мы знаем одно: у Высоцкого было слабое сердце, - добавляет Владимир Бочаров.

Ровно через год после этого случая Владимира Высоцкого не стало: смерть его будто предупредила…

КСТАТИ

В Кольцово установят памятник Высоцкому

Высоцкого в Сибири помнят, и именно новосибирцы первыми почтили память артиста. В Новосибирске в 1985 году появилась первая в России улица Высоцкого. А спустя еще 20 лет - первый памятник артисту за Садовым кольцом. И совсем скоро в Сибири появится еще один памятник актеру.

- Его планируют установить около здания администрации в наукограде Кольцово, - говорит Владимир Бочаров.

Еще в Кольцово планируют открыть музей Высоцкого - часть экспонатов туда планирует передать сын артиста Никита Высоцкий.

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