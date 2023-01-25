Задержанный за растрату экс-директор театра «Красный факел» в Новосибирске возместил ущерб. Фото: пресс-служба театра "Красный факел".

Задержанный за растрату в крупном размере экс-директор новосибирского театра «Красный факел» Александр Кулябин возместил ущерб. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

– Несколько лет Кулябин незаконно начислял добавку к зарплате своему сыну, который работал в театре главным режиссером. Сумма этих выплат превысила 1 млн 700 тысяч рублей. Он возместил ее из бюджета театра, – уточнил источник.

Напомним, растрату выявила проверка контрольно-ревизионного управления Новосибирской области. В доме Кулябина прошли обыски. Его задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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