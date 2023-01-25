Депутату новосибирского Заксобрания Лаптеву продлили арест до конца марта

Владимиру Лаптеву продлили арест до 26 марта. Фото: Заксобрание НСО
Депутату новосибирского Заксобрания Владимиру Лаптеву продлили арест. Бывший сенатор Совета Федерации будет находиться под стражей до 26 марта.
Постановление вынес Дзержинский районный суд.
− Постановление не вступило в законную силу, − сообщили в Управлении Судебного департамента в Новосибирской области.
Напомним, Владимира Лаптева обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части пятой статьи 290 − «Получение должностным лицом взятки в крупном размере».
Как выяснили следователи, депутат предложил одному из коллег − Юрию Кошкину, занять должность в комиссии по экологии. В обмен на это он якобы забрал у Кошкина зарплатную карту и потратил с нее около 900 тысяч рублей.
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