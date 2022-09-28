Депутата Заксобрания Владимира Лаптева увезли на скорой во время ареста в суде

Во время процесса в зал поднялась реанимационная бригада. Фото: Мария НОВИКОВА

Депутата Законодательного собрания Новосибирской области Владимира Лаптева из Центрального районного суда увезли на машине скорой помощи в сопровождении конвоя. Многочисленные родные и близкие, на протяжении нескольких часов дежурившие возле здания суда в ожидании решения Фемиды, кричали вслед уезжающей кардиореанимации слова поддержки: «Вова, держись, родной!»

Бывшего члена Совета Федерации от Новосибирской области Владимира Лаптева оперативники регионального ФСБ уличили в получении крупной взятки. Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Владимира Лаптева оперативники регионального ФСБ уличили в получении крупной взятки. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

Официальные комментарии ни силовики, ни следственные органы не дают. Но, по информации источника КП-Новосибирск, будучи председателем комиссии по экологии, парламентарий предложил тепленькое место в возглавляемом им комитете одному из коллег. В качестве благодарности получил от него его же зарплатную карту. Почти за год набежала немаленькая сумма - около девятисот тысяч рублей.

Сегодня в наручниках и под конвоем задержанного Владимира Лаптева доставили в Центральный районный суд на заседание об избрании меры пресечения. На третьем часу процесса в зал поднялась реанимационная бригада. Оказалось подследственному стало плохо после того, как суд постановил поместить его в изолятор до 26 ноября.

Депутата увезли на машине скорой помощи в сопровождении конвоя. Фото: Мария НОВИКОВА

- Центральный районный суд города Новосибирска удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в вид заключения под стражу Лаптеву В.В. Данное ходатайство следователя прокуратурой района было поддержано по основаниям, предусмотренным ст.97 УПК. Заседание прошло в закрытом режиме, - пояснила корреспонденту КП-Новосибирск старший помощник прокурора Центрального района Анна Сниккарс.

Под конвоем арестованного пациента повезли в больницу, после обследования его доставят в СИЗО.

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