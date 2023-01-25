Врачи оценили состояние пострадавших в страшном ДТП со сгоревшей скорой под Новосибирском

Врачи оценили пострадавших в страшном ДТП со сгоревшей скорой под Новосибирском. Фоото: прокуратура НСО.

Стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие в страшном ДТП со сгоревшей скорой под Новосибирском. Ранее сообщалось, что в больницу с травмами попали три человека. Двоих перевели в Новосибирскую областную больницу.

– Состояние пострадавших без изменений, – сообщили КП-Новосибирск в Минздраве Новосибирской области.

Состояние первого пострадавшего врачи оценивают как средней степени тяжести, второго, как тяжелое. Оба пациента стабильны. Третий пострадавший по-прежнему в тяжелом состоянии. Пока он остается в реанимации Коченевской ЦРБ.

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