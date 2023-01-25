Работникам «Экологии-Новосибирск» выплатили зарплату на 9 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры

После вмешательства прокуратуры погасили долги по зарплате "Экологии-Новосибирск". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудникам компании по вывозу отходов «Экология-Новосибирск» выплатили долги по зарплате. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Долг погасила ГК «ВИС», в которую входит компания. В декабре прошлого года сотрудникам выдали зарплату в сумме на 9 миллионов рублей.

Напомним, в настоящий момент «Экология-Новосибирск» находится на стадии банкротства. В компании назначили нового внешнего управляющего, он расторг три контракта по перевозу мусора с «ЭкоТранс-Н».

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