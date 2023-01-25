Отца шестерых детей нашли мёртвым под Бугринским мостом в Новосибирске. Фото: "АСТ-54".

Установлена личность мужчины, которого нашли мертвым под Бугринским мостом в Новосибирске. На тело, припорошенное снегом, прохожие наткнулись 20 января. На месте работали полицейские и следователи.

– Мужчине около 50 лет. Он – многодетный отец, у него 6 маленьких детей. Старшей дочери 8 лет, а младшим по 2 года. Семья благополучная. Жена молодая осталась, – рассказали КП-Новосибирск знакомые семьи.

По их словам, мужчина была работящим, ответственным. За несколько дней до пропажи он ушел из дома за хлебом и исчез.

– Знаю, что болел долгое время. Может ему плохо стало…, – добавили знакомые.

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