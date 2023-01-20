Новосибирские полицейские ищут замерзший труп, фото которого выложили в соцсетях

Тело нашли у Бугринского моста. Фото: "АСТ-54"

Новосибирцы рассказали в соцсетях о найденном в лесу замерзшем теле. Об этом стало известно в пятницу, 20 января.

Как сообщают подписчики телеграм-канала АСТ-54 Black, тело обнаружили недалеко от Бугринского моста. По предварительным данным, погибший - мужчина.

Сейчас на место выехали сотрудники полиции.

- С целью проверки информации, размещённой в социальных сетях, на указанное место выехали сотрудники полиции для установления всех обстоятельств, - пояснили в областном МВД.

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