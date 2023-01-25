В двух новосибирских больницах открыли новые отделения гастроэнтерологии

В Новосибирске открыли два отделения гастроэнтерологии на 60 мест. Фото: Артем КИЛЬКИН

В двух новосибирских больницах в Ленинском и Калининском районах откроют новые отделения гастроэнтерологии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Круглосуточные и дневные стационары открыли в ГКБ № 11 и ГКБ № 25. Каждая из них рассчитана на 20 пациентов, также есть 10 коек для дневного лечения.

В поликлинике № 1 открыли межрайонный консультационный кабинет, в ближайшее время там тоже запустят гастроэнтерологический дневной стационар на 60 мест.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в Колывани под Новосибирском к 2025 году построят хирургический комплекс за 876 миллионов рублей.

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