В двух новосибирских больницах открыли новые отделения гастроэнтерологии

В Новосибирске открыли два отделения гастроэнтерологии на 60 мест.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В двух новосибирских больницах в Ленинском и Калининском районах откроют новые отделения гастроэнтерологии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Круглосуточные и дневные стационары открыли в ГКБ № 11 и ГКБ № 25. Каждая из них рассчитана на 20 пациентов, также есть 10 коек для дневного лечения.
В поликлинике № 1 открыли межрайонный консультационный кабинет, в ближайшее время там тоже запустят гастроэнтерологический дневной стационар на 60 мест.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в Колывани под Новосибирском к 2025 году построят хирургический комплекс за 876 миллионов рублей.
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