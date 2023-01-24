В Колывани под Новосибирском построят хирургический комплекс за 876 миллионов рублей

В Новосибирской области возведут хирургический комплекс Колыванской больницы.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Минстрой Новосибирской области возведет новый хирургический комплекс в Колыванской центральной районной больнице за 876 миллионов рублей. Документы аукциона опубликованы на сайте госзакупок.
Работы по строительству хирургического комплекса станут первым этапом в реконструкции медучреждения – с марта 2023 года по август 2025 года. Деньги выделят из бюджета региона.
Комплекс планируют сделать четырехэтажным. Там разместятся приемная, отделение рентгендиагностики, лаборатория, общехирургическое отделение, реанимация и интенсивная терапия, операционные, аптечные склады и актовый зал.
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