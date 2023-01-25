Бастрыкин заинтересовался аварией со сгоревшей скорой, в которой погибли четверо под Новосибирском. Фото: ГУ МВД НСО.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе доследственной проверки аварии со сгоревшей скорой. Произошло жуткое ЧП утром 24 января на «Северном обходе» в Коченевском районе НСО. В результате ДТП погибли 4 человека.

– Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Новосибирской области Бадулину А.Н. доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, – говорится в сообщении Следственного комитета.

Напомним, водитель скорой наехал на барьерное ограждение, вылетел на встречку, где столкнулся с иномаркой. После чего медицинский «УАЗ» вспыхнул и сгорел. В скорой погибли второй водитель и фельдшер, а в легковушке – два сотрудника магазина «Ярче», которые возвращались домой с ночной смены.

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