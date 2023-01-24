Минприроды потребовало с новосибирца 200 тысяч за убийство косули

Убийство косули оценили в 200 тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минприроды Новосибирской области подало иск в Калининский районный суд о взыскании с браконьера 200 тысяч рублей.

— Сибиряк во время незаконной охоты на территории охотничьего хозяйства «Назаровское» в Мошковском районе застрелил косулю, причинив тем самым ущерб животному миру Новосибирской области, — пояснили в суде.

Минприроды подсчитало ущерб, который нанес окружающей среде браконьер, и потребовало заплатить 200 тысяч рублей.

Напомним, что за убийство 15 косуль осудили двух бывших полицейских и их знакомого. Экс-участкового приговорили к 3 годам и трем месяцам лишения свободы условно. Второму бывшему полицейскому назначили 2,5 года условно. Их подельнику - 3 годам условно. Также браконьеры должны выплатить более 2 миллионов рублей штрафа за нанесенный природе ущерб.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер