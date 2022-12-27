В Новосибирской области браконьеры заплатят 2 млн за убийство косуль. Фото: соцсети.

В Новосибирской области вынесли приговор браконьерам, убившим косуль. Они причинили природе особо крупный ущерб. Среди тех, кто промышлял незаконной охотой, двое - экс-полицейские.

30 января подозреваемые попались на убийстве 15 косуль в Венгеровском районе. Охотники расправились с животными, а туши припрятали в схроне недалеко от села Воробьево. Браконьеры хотели забрать добычу позже, однако не успели. Туши косуль обнаружил охотинспектор. На месте организовали засаду.

— Оперативники спрятались в кустах и дождались ночи, когда приедут охотники. Как и предполагалось, один из участковых приехал за добычей на такси. Его сразу засекли, но он прыгнул в такси, и началась погоня, — описывал события КП-Новосибирск источник.

Один из бывших участковых на ходу выкинул из машины мешок с мясом, а затем выпрыгнул и сам. Машину со злоумышленниками все же задержали. Затем оперативники вышли на след второго экс-полицейского. Нашли и их коллегу по браконьерству.

На нелегальных охотников возбудили уголовное дело за незаконную охоту, совершенную группой лиц по предварительному сговору.

Точку в их деле поставил Венгеровский районный суд. Одного бывшего участкового, Стяжкина, приговорили к 3 годам и трем месяцам лишения свободы условно. Второму бывшему полицейскому, Дерюгину, назначили 2,5 года условно. Еще одного браконьера, их подельника, приговорили к 3 годам условного срока. По решению суда, браконьеры должны выплатить свыше двух миллионов рублей штрафа за нанесенный ущерб.

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