В Новосибирской области запустили цифровую систему поиска преступников и пропавших

В Новосибирской области установлено более тысячи камер с системой поиска преступников и пропавших.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирской области запустили цифровую систему видеонаблюдения и видеоаналитики, которая позволит искать преступников и пропавших.
— Система позволит в режиме реального времени искать преступников и пропавших людей, — сообщил 24 января на коллегии министерства глава регионального Минцифры Сергей Цукарь.
Министр отметил, что в 2022 году по проекту «Безопасный город» к системе было подключено более тысячи камер и 183 объекта. В нынешнем году планируют подключить еще около 500 камер. Также в планах внедрение единой централизованной системы.
Напомним, что на городских троллейбусах установят камеры с функцией распознавания лиц. Они также будут подключен к системе «Безопасный город».
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