В новосибирских троллейбусах установят систему распознавания лиц. Фото: Евгения ГУСЕВА

В понедельник, 23 января, на оперативном совещании в правительстве сообщили, что в Новосибирск поступили все 9 новых троллейбусов. Сумма, направленная на транспорт, составляет 413 млн. Работать они будут под номером 36.

По словам вице-мэра Олега Клемешова, 23 января в Новосибирск доставили последний из 9-ти троллейбусов. Транспорт город получил в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

В ответ на доклад губернатор Андрей Травников напомнил, что новый транспорт должны включить в систему «Безопасный город». Подразумевает это то, что троллейбусы оснастят системой распознавания лиц.

– Чтобы обязательно стояли камеры с онлайн-связью и системой распознавания лиц пассажиров, – подчеркнул губернатор на совещании.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber