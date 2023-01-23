В новосибирских троллейбусах установят систему распознавания лиц.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В понедельник, 23 января, на оперативном совещании в правительстве сообщили, что в Новосибирск поступили все 9 новых троллейбусов. Сумма, направленная на транспорт, составляет 413 млн. Работать они будут под номером 36.
По словам вице-мэра Олега Клемешова, 23 января в Новосибирск доставили последний из 9-ти троллейбусов. Транспорт город получил в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».
В ответ на доклад губернатор Андрей Травников напомнил, что новый транспорт должны включить в систему «Безопасный город». Подразумевает это то, что троллейбусы оснастят системой распознавания лиц.
– Чтобы обязательно стояли камеры с онлайн-связью и системой распознавания лиц пассажиров, – подчеркнул губернатор на совещании.
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